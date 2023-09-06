Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in vücuduna daha iyi baktığı ve formunun çok daha iyi durumda olduğu iddia edildi.



Doncic'in Slovenya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mike Tobey, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda başarılı bir çizgide ilerlemesinin, forma girme konusundaki kararlılığı göz önüne alındığında hiç de sürpriz olmadığını belirtti:



"Biraz daha dinlenmiş gözüktüğünü söyleyebilirim. Dinç ve formda görünüyor, bu yaz gerçekten vücuduna ve kendine çok daha fazla bakıyor. Beslenmesinden ve duruşundan çok daha iyi durumda olduğunu anlayabilirsiniz.



Profesyonel kariyerinin bu aşamasında gerçekten ileriye doğru büyük bir adım atmış durumda. Daha odaklanmış görünüyor. Daha önce arkadaşlarımla ve ailemle de bunu konuşmuştuk. Sürekli herkesin size sorular sorup durduğu böyle bir şöhrete sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum."



Mavericks'in geçtiğimiz sezon playoffları kaçırmasının ardından, Doncic'in memleketi Slovenya'da dinlenmeye ve iyileşmeye odaklandığı bildirilmişti.



