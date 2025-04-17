Tim Jobol Folcarelli: 'Şenol Hoca ile Fatih Hoca arasında çok fark var'

Trabzonspor'a devre arasında katılan orta saha oyuncusu Tim Jobol Folcarelli; Trabzonspor'daki hedefleri, takıma uyumu, transfer süreci ve şehir hakkında konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Folcarelli, "Geldiğim hafta, bir sakatlık yaşamak kolay olmadı. Ama o süreci iyi geçirdim çünkü burada iyi bir sağlık ekibi var. Daha fazla oynamak isterdim ama maalesef süreç böyle gelişti.
Beni buraya getiren Şenol Hoca'ydı. Kendisi aramızdan ayrıldı ve Fatih Tekke hocamızla yola devam ediyoruz. İkisinin oyun anlayışları birbirinden çok farklı. Öğrenmeye ve en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım birlikte büyük başarılar kazanırız." dedi.
"GEÇEN SENE İLETİŞİME GEÇİLDİ"
Trabzonspor'a transfer süreci hakkında konuşan oyuncu, "İlk kez geçen sene benimle iletişime geçildi. Bu transfer döneminde Trabzonspor'un ilgisinin devam ettiğini öğrenince gelmek istedim. Bundan dolayı da süreç daha hızlı şekilde gelişti ve transfer kolay bir şekilde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"BU ŞEKİLDE OYNAMAYA ALIŞKIN DEĞİLİM"
Takımdaki görevleri hakkında konuşan Fransız orta saha, "Geldiğim andan itibaren, yeni pozisyonlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Takımda hangi pozisyonda görev alırsam alayım, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız beni 6 numarada değerlendirmek isterse ben orada da en iyi şekilde oynamaya çalışacağım." şeklinde konuştu.
"ARKADAŞIZ AMA ARAMIZDA REKABET VAR"
Takımın içindeki arkadaşlık bağları ile ilgili konuşan Folcarelli, "Fransa'dan geldiğimiz için Batista Mendy ve Mohamed Cham ile ilişkimiz iyi seviyede. Saha içerisinde onlarla iyi arkadaşız fakat aramızda bir rekabet var çünkü benzer pozisyonlarda görev alıyoruz." dedi.
"SÜPER LİG, OLDUKÇA YOĞUN"
Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulunan oyuncu, "Çok yoğun ve güçlü bir ligde mücadele ediyoruz. Şiddet anlamında oldukça yoğun bir lig olduğunu fark ettim. Trabzonspor olarak, güçlü oyunculara sahip bir ligde mücadele ediyoruz." sözlerini söyledi.
"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"
Son olarak kendi oyununu tanımlayan Folcarelli, "Kendimi çok koşan, teknik olarak yükse kaliteye sahip ve fiziksel olarak iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Fransa'da genelde 8 numara olarak oynadım. Burada 6 numara pozisyonunda oynuyorum ve buna alışmak biraz zaman alıyor çünkü Fransa'da yalnızca 3-4 maçlığına 6 numarada görev aldım.
Gelecek planlarım, kısa vadede oynayabildiğim kadar oynamak ve takımda süre almak. Orta vadede ise bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Şu an bizim açımızdan en önemli hedef Türkiye Kupası olarak görünüyor. Ben de bunu kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
Folcarelli, "Geldiğim hafta, bir sakatlık yaşamak kolay olmadı. Ama o süreci iyi geçirdim çünkü burada iyi bir sağlık ekibi var. Daha fazla oynamak isterdim ama maalesef süreç böyle gelişti.
Beni buraya getiren Şenol Hoca'ydı. Kendisi aramızdan ayrıldı ve Fatih Tekke hocamızla yola devam ediyoruz. İkisinin oyun anlayışları birbirinden çok farklı. Öğrenmeye ve en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım birlikte büyük başarılar kazanırız." dedi.
"GEÇEN SENE İLETİŞİME GEÇİLDİ"
Trabzonspor'a transfer süreci hakkında konuşan oyuncu, "İlk kez geçen sene benimle iletişime geçildi. Bu transfer döneminde Trabzonspor'un ilgisinin devam ettiğini öğrenince gelmek istedim. Bundan dolayı da süreç daha hızlı şekilde gelişti ve transfer kolay bir şekilde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"BU ŞEKİLDE OYNAMAYA ALIŞKIN DEĞİLİM"
Takımdaki görevleri hakkında konuşan Fransız orta saha, "Geldiğim andan itibaren, yeni pozisyonlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Takımda hangi pozisyonda görev alırsam alayım, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız beni 6 numarada değerlendirmek isterse ben orada da en iyi şekilde oynamaya çalışacağım." şeklinde konuştu.
"ARKADAŞIZ AMA ARAMIZDA REKABET VAR"
Takımın içindeki arkadaşlık bağları ile ilgili konuşan Folcarelli, "Fransa'dan geldiğimiz için Batista Mendy ve Mohamed Cham ile ilişkimiz iyi seviyede. Saha içerisinde onlarla iyi arkadaşız fakat aramızda bir rekabet var çünkü benzer pozisyonlarda görev alıyoruz." dedi.
"SÜPER LİG, OLDUKÇA YOĞUN"
Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulunan oyuncu, "Çok yoğun ve güçlü bir ligde mücadele ediyoruz. Şiddet anlamında oldukça yoğun bir lig olduğunu fark ettim. Trabzonspor olarak, güçlü oyunculara sahip bir ligde mücadele ediyoruz." sözlerini söyledi.
"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"
Son olarak kendi oyununu tanımlayan Folcarelli, "Kendimi çok koşan, teknik olarak yükse kaliteye sahip ve fiziksel olarak iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Fransa'da genelde 8 numara olarak oynadım. Burada 6 numara pozisyonunda oynuyorum ve buna alışmak biraz zaman alıyor çünkü Fransa'da yalnızca 3-4 maçlığına 6 numarada görev aldım.
Gelecek planlarım, kısa vadede oynayabildiğim kadar oynamak ve takımda süre almak. Orta vadede ise bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Şu an bizim açımızdan en önemli hedef Türkiye Kupası olarak görünüyor. Ben de bunu kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.