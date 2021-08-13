TFF'den Süleyman Seba için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk sporunun sembol ismi, tüm renklere saygısı, beyefendi kişiliği, centilmenliği ve duruşuyla hepimize örnek olan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının yedinci yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk sporunun sembol ismi, tüm renklere saygısı, beyefendi kişiliği, centilmenliği ve duruşuyla hepimize örnek olan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının yedinci yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.