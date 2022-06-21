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Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, şampiyon oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, şampiyon oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa B Ligi'nde şampiyon oldu.
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Fotoğraf;
AA
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21 Haziran 2022 21:22
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