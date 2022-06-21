Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa B Ligi'nde şampiyon oldu.

, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, şampiyon oldu
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21 Haziran 2022 21:22
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.

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