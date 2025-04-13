Taner Taşkın: 'Ankaragücü ile final maçı oynayacağız'

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi.



Maça iyi hazırlandıklarını belirten Taşkın, "Çok üzgünüz. Buraya puan veya puanlar için gelmiştik. Maça golle başladık fakat haftalardan beri, sezon başından beri gelen gol yeme hastalığımız var maalesef. Çok çabuk, çok kolay gol yiyoruz. Biz rakiplerimiz kadar kolay goller atamıyoruz. Sinekten yağ çıkartarak pozisyona giriyoruz ve onları değerlendiriyoruz. Deplasmanda Çorum takımına karşı 2 tane gol atıyorsun ve 3-2 mağlup oluyorsun. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Lig sıralamasında tehlikeli bölgede yer aldıklarına dikkati çeken Taşkın, "Ateş hattının içindeyiz. 4 hafta var. Haftaya Ankaragücü ile final yapacağız anlaşılan. Yani yenmekten başka çaremiz kalmadı. Zor günler geçiriyoruz. Çorum FK, oturmuş bir kadroya sahip. Ne oynadığını, ne yaptığını bilen bir takım. Aslında onların da çok defosu vardı, zayıf gördüğümüz yerleri vardı. Bunları kullanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Hakemlere yönelik eleştirilerde bulunan Taşkın, şunları kaydetti:



"Gencecik çocuklar var. Trilyonlar harcayan çocukların maçlarını yönetiyorlar. Şu maçın uzatmasının hakkı 5 dakika olamaz. Rakip takımın vakit geçirmek için bu kadar yerlerde yatmasına hakem çanak tuttu. Ona biraz üzüldüm. Normal şartlarda çıkıp oynayalım. Çorum FK de biz de oynayalım. Şu yatmalar kalkmalar artık futbolu çirkinleştiriyor."



