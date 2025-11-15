Slovakya'ya 90'da hayat öpücüğü!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. maçında Slovakya, Kuzey İrlanda'yı ağırladı.Kosicka Futbalova Arena'da oynanan mücadele 1-0 Slovakya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.Slovakya'ya galibiyeti getiren gol, 90+1'de Tomas Bobcek'ten geldi.Slovakya'da, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.Milan Skriniar'ın 55. dakikada attığı gol, VAR gerekçesiyle iptal edildi.Slovakya'nın bir diğer gol iptali de 65. dakikada David Strelec'in golünün ardından geldi.Bu sonuçla birlikte Slovakya, grupta 12 puana yükselirken Kuzey İrlanda ise 6 puanda kaldı.Slovakya bu sonuçların ardından Dünya Kupası yolunda Play-Off turunu garantiledi.A Grubu'nun 6. haftasında Slovakya, Almanya deplasmanına gidecek. Kuzey İrlanda ise evinde Lüksemburg ile karşılaşacak.