Sloukas: "Panathinaikos'un asıl hedefi elbette şampiyonluk"

Panathinaikos'un yeni transferi Kostas Sloukas yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Sloukas: 'Panathinaikos'un asıl hedefi elbette şampiyonluk'
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22 Eylül 2023 17:48
EuroLeague'de sezonun flaş translerlerinden olan Kostas Sloukas yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

"OLYMPIAKOS'U DEVİRMELİYİZ"

Olympiakos ile sözleşmesi bittikten sonra ezeli rakip Panathinaikos'a 3 yıl 10 milyon dolar gibi dev bir kontrat ile transfer olan Kostas Sloukas yeni sezon hedeflerini açıkladı.

İşte Kostas Sloukas'ın açıklaması:

"Öncelikle Panathinaikos adına her şeyden önce sağlıkla, başarılarla ve birlik içinde bir yıl geçirmemizi diliyorum. Takımımızın ana hedefi açıkçası Olympiacos'un hakim olduğu iki yılın ardından şampiyonluğu kazanmak. Umarım şansın da yardımıyla yıl sonunda bunu başaracağız. Tüm sporculara ve tüm takımlara sağlık diliyorum. Taraftarların da takımlarını sevmeleri, onların yanında olmaları ve elbette Yunan sporuna yakışmayan aşırı davranışlardan uzak durmaları gerekiyor."

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