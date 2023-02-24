Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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24 Şubat 2023 15:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu.

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, deplasmandaki ilk maçlarına 9 Mart'ta çıkacak. Rövanş karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir 15 Mart'ta, Demir Grup Sivasspor 16 Mart'ta rakibini konuk edecek.

Son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Fiorentina (İtalya) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

Gent (Belçika) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - West Ham United (İngiltere)

Lazio (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Lech Poznan (Polonya) - Djurgarden (İsveç)

Basel (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Sheriff (Moldova) - Nice (Fransa)

Anderlecht (Belçika) - Villarreal (İspanya)

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