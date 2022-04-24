Sinop'ta amatör küme maçında kavga

Sinop'ta, amatör küme maçının ardından futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.



Bölgesel Amatör Lig'de, play-off yükselme maçında Sinopspor ile Boyabat 1868, Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta, penaltı vuruşlarında Boyabat 1868, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.



Çok sayıda futbolcunun karıştığı kavgada, bazı futbolcular aldıkları darbeler nedeniyle baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren futbolculara sağlık ekipleri müdahale etti.



Bir süre devam eden kavga, polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.





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