Sergen Yalçın: "Herkese Beşiktaş'ı gösterin"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcuları işte bu sözlerle motive etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Herkese Beşiktaş'ı gösterin'
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06 Nisan 2021 10:42
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Evet, bu maçı kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız. Bu karşılaşmayı unutun gitsin, sadece ve sadece geride kalan maçlarımıza odaklanın. Biz puan kaybettik, bakalım rakiplerimiz tüm maçlarını kazanabilecek mi?
Bakın, ligin lideri halen biziz" dedi.

Ligin en iyi futbol oynayan takımının Beşiktaş olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Tekrar ayağa kalkacağız. Önce Alanya, ardından da Erzurum'u mağlup edelim, hesap yeniden bizim lehimize dönecek. Rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizleri ilgilendirmiyor, biz kazandığımız sürece sorun yok ve bundan sonra da kazanmaya başlayacağız. Bu ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğumuzu ve şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizi herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.



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