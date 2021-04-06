Sergen Yalçın: 'Herkese Beşiktaş'ı gösterin'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Süper Lig'de hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Evet, bu maçı kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız.dedi.Ligin en iyi futbol oynayan takımının Beşiktaş olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Tekrar ayağa kalkacağız. Önce Alanya, ardından da Erzurum'u mağlup edelim, hesap yeniden bizim lehimize dönecek. Bu ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğumuzu ve şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizi herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.