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Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in sonraki satışından Benfica'ya verilecek %50 payı kaldırmak için 8 milyon Euro teklif etti. Adalı, Orkun Kökçü transferi için de temaslarını sürdürüyor.

calendar 09 Temmuz 2025 12:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in sonraki satışından Benfica'ya verilecek %50 payı kaldırmak için harekete geçti. Portekiz ekibine 8 milyon Euro teklif edildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Başkan Serdal Adalı kritik görüşmeler yürütüyor. Siyah-beyazlılar, hem yeni transferler için hem de mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili stratejik adımlar atıyor.

Bu kapsamda Adalı, Gedson Fernandes'in sonraki satışından Benfica'ya verilecek %50 pay maddesini kaldırmak amacıyla Portekiz ekibiyle masaya oturdu. Beşiktaş, bu maddeyi sonlandırmak adına Benfica'ya 8 milyon Euro teklif etti.



ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ DE MASADA

Öte yandan Serdal Adalı'nın, Benfica'dan transfer edilmesi gündemde olan Orkun Kökçü için de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Adalı'nın, Gedson ve Orkun dosyasını birlikte çözmek adına yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'in yapılacak olası transferinden daha fazla gelir elde edebilmek için bu hamleyi kritik olarak görüyor. 

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