Sea To Sky Enduro'da sky etabı sona erdi

Sea To Sky Enduro Yarışları sky etabıyla devam etti. Güney Afrikalı sporcu Travis Teasdale, sky etabını birinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sea To Sky Enduro'da sky etabı sona erdi
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20 Ekim 2023 16:03
Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve önceki gün başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, sky etabıyla devam etti.

Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen, dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan yarışların sky etabı, 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Etaptaki en iyi dereceyi, Güney Afrikalı Travis Teasdale 1 saat 21 dakika 36 saniye ile elde etti. Teasdale'yi aynı ülkeden Matt Green 1 saat 21 dakika 53 saniye, James Moore 1 saat 23 dakika 53 saniyelik derecesiyle takip etti.

Organizasyon, yarınki dağ etabının ardından 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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