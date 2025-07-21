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Satış listesindeki Livakovic'e teklif yok

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Dominik Livakovic için sarı-lacivertliler henüz bir teklif alamadı.

calendar 21 Temmuz 2025 08:47
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Satış listesindeki Livakovic'e teklif yok
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Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmalarının sürdürülmesi ile birlikte takımda kalacak ve ayrılacak isimle şekilleniyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezonda Dominik Livakovic'i kadroda düşünmüyor ve Hırvat kaleciyi satış listesine eklemiş durumda.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın arkasında yedek kaleci durumuna düşen Livakovic için Fenerbahçe'ye ise henüz bir teklif gelmedi.

Dominik Livakovic'iç Fenerbahçe ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezonda 32 maça çıktı ve 9 maçta kalesini gole kapadı.

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