Satış listesindeki Livakovic'e teklif yok

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmalarının sürdürülmesi ile birlikte takımda kalacak ve ayrılacak isimle şekilleniyor.
Bu kapsamda Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezonda Dominik Livakovic'i kadroda düşünmüyor ve Hırvat kaleciyi satış listesine eklemiş durumda.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın arkasında yedek kaleci durumuna düşen Livakovic için Fenerbahçe'ye ise henüz bir teklif gelmedi.
Dominik Livakovic'iç Fenerbahçe ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezonda 32 maça çıktı ve 9 maçta kalesini gole kapadı.
Bu kapsamda Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezonda Dominik Livakovic'i kadroda düşünmüyor ve Hırvat kaleciyi satış listesine eklemiş durumda.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın arkasında yedek kaleci durumuna düşen Livakovic için Fenerbahçe'ye ise henüz bir teklif gelmedi.
Dominik Livakovic'iç Fenerbahçe ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezonda 32 maça çıktı ve 9 maçta kalesini gole kapadı.