Sarunas'tan Final - For öncesi açıklamalar!

EuroLeague Final-For öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko'dan başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyunjculardan Nigel Hayes-Davis açıklamalarda bulundu.



"Bu yıl geçen seneye göre Final Four'da nelerin farklı olmasını bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius "Umarım birçok şey daha farklı olur. Umarım maç olması gereken saatte başlar, umarım maça çok daha iyi başlarız." açıklamasını yaptı.



"F.BAHÇE'DE PARA İÇİN OYNAMAYIZ"



Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis "Saras size bağırma noktasında çok iyi iş çıkarıyor. Bunu idmanda yaptığında çok arkadaş canlısı oluyor. Bu da çok hoş ve mutlu bir ortam yaratıyor ve en iyi oyununuzu ortaya çıkarmanızı sağlıyor." dedi. Moderatörün gülerek "Saras, bunu söylemen için sana ne kadar para verdi?" sorusu üzerine Nigel Hayes-Davis "Biz Fenerbahçe'de para için oynamayız. Biz oyuna olan aşkımız için oynarız." şeklinde konuştu.



"Saras-Davis-Nunn ve Sasha-Spanoulis-Mike James 3'e 3 maç yapsa kim kazanırdı?" sorusunu yanıtlayan Sarunas Jasikevicius "En iyi zamanımızda mı, bu halimizde mi? Bu önemli... Kendrick ve Nigel eğer hücumda iyi iş çıkaracaklarsa savunmayı ben yaparım." dedi.



"KIRILMA ANI YALOVA MAÇI!"



Nigel Hayes-Davis ayrıca "Yalova'ya karşı bir maç oynamıştık. Tabii ki baktığınızda seviye itibarıyla kıyaslanabilecek iki takım değil ama Nicolo müthiş bir basket atmıştı ve uzatmada kazanmıştık. Bence bizim için kırılma noktası o olmuştu." ifadelerini kullandı.



