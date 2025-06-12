Karşıyaka Voleybolda borçları kapattı

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka geçen sezon boyunca birçok mali sıkıntıyla boğuşup, 29 Mayıs'taki kongrede başkan adayı bulamamasına rağmen voleybol şubesi ise maratonu yerli oyunculara borçsuz bitirdi.



Geçen sezon sponsoru olan tek şube olarak yola çıkıp Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nden Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını Play-Off finalinde kaçıran Kaf-Kaf, lig bitiminde yerli oyunculara olan borçlarını temizledi. Yeşil-kırmızılılarda Onur Güner başkanlığındaki eski voleybol şube yönetimi, geçen sezondan yerli oyuncuların tüm alacaklarını kapattı. İzmir temsilcisinde yalnız takımdan ayrılan Kübalı iki yabancının maaş alacağı kaldı.



Karşıyaka voleybolda iç transferde toplam 8 oyuncusuyla yeniden anlaşmıştı. Yeşil-kırmızılı kulüp Şevval Acıbal ve Selen Naz Kıran'dan sonra Defne Başyolcu, Dilay Göçen, Zeynep Özcuraş, Nehir Döngez, Secem Ege ve Bengü Zeren ile sözleşme yenilemişti. Dış transferde ise Adana Büyükşehir Belediyespor'dan 18 yaşındaki smaçör Ayşegül Kuruoğlu'nu alan Karşıyaka, yabancı oyuncu görüşmeleri yapmasına rağmen kulüpteki kongre süreci nedeniyle beklemeye geçti. Karşıyaka'da geçen sezon basketbol takımının son maaş ödemeleri camia desteğiyle yapılmış, TFF'lik olan futbol takımının hak edişleri konusunda ise yönetime Mesut Sancak destek olmuştu.



