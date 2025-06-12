Mathias Ross, Galatasaray'a geri döndü

Sparta Prag, Galatasaray'dan kiralanan stoper Mathias Ross'un satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.

calendar 12 Haziran 2025 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 13:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mathias Ross, Galatasaray'a geri döndü
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Sparta Prag, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunun kullanılmadığını ve Galatasaray'a döndüğünü açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathias Ross, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübüne geri dönmüştür. Sparta, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştır. Mathias'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Sparta Prag formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Mathias Ross, 1 gol kaydetti. 


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