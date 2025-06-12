Sparta Prag, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunun kullanılmadığını ve Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathias Ross, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübüne geri dönmüştür. Sparta, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştır. Mathias'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
PERFORMANSI
Sparta Prag formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Mathias Ross, 1 gol kaydetti.
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