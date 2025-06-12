Fenerbahçe, temaslara başladı: Mitrovic!

Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic ile temaslara başladı.

calendar 12 Haziran 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, temaslara başladı: Mitrovic!
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Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, forvet konusunda Aleksandar Mitrovic'i listesinde ilk sıralara aldı. Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen golcü için temaslar başladı.

AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR

Ağustos 2023'te Suudi Arabistan'a transfer olan Mitrovic, Avrupa futboluna geri dönmeye sıcak bakıyor. 30 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası öncesi de Avrupa kupalarında ön plana çıkmak istiyor.


MILAN DA İSTİYOR

Al Hilal'den ayrılmaya sıcak bakan Aleksandar Mitrovic konusunda İtalya'dan Milan'ın da takipte olduğu belirtildi. Milan'ın Mitrovic'in durumunu araştırdığı ve kısa sürede hamle yapabileceği kaydedildi.

79 MAÇTA 68 GOL-15 ASİST

Al Hilal ile Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek tecrübeli forvetin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor. Al Hilal'de son 2 sezonda 79 resmi maça çıkıp 68 gol atan ve 15 asist yapan Mitrovic, performansıyla ses getirdi.

Hem hava toplarına hakim olan hem fiziksel gücüyle öne çıkan hem de her iki ayağını kullanabilen Sırp futbolcu, Al Hilal'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda da bulunuyor. 


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