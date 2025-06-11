Manchester City'ye 18'lik orta saha: Sverre Nypan

Manchester City, kadrosuna genç bir takviye yapmaya hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester City, Rosenborg forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sverre Nypan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Manchester City'nin genç futbolcu için Rosenborg ile yaptığı görüşmelerde anlaşma noktasına geldiği belirtildi. Manchester City'nin, Nypan için 13 milyon euro ödemesi bekleniyor.



Manchester City, transfer resmiyet kazanırsa genç futbolcuyu gelişimi için bir sezon kiralık göndermeyi planlıyor.



Rosenborg'ta bu sezon 10 maçta süre bulan Nypan, 1 kez gol sevinci yaşadı.



