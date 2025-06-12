Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı: 15 milyon Euro masada!

Ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı kiralayan Fenerbahçe, transferi bitirmeye yakın. Fransa basınına göre; Kanarya, 15 milyon euro ile PSG'yi ikna edecek.

calendar 12 Haziran 2025 12:17
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı: 15 milyon Euro masada!
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Fenerbahçe, gösterdiği performans ile kendine hayran bırakan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti.

15 MİLYON EURO MASADA

Sarı-Lacivertliler, başarılı savunmacının tapusunu alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro gelir bekliyordu. Fenerbahçe, yaptığı pazarlıklarla bu rakamı 15 milyon euroya indirmeyi başardı.


Oyuncuya Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de tekliflerin olduğu bildirildi. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi fakat son anda transferin değişkenlik gösterebileceği de vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyu kesin olarak yollamak isteyen Paris Saint-Germain, Skriniar'a ay sonuna kadar karar vermesi gerektiğini iletti. Slovak oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 23 maça çıkan yıldız stoper, 3 gol, 1 asist kaydetti. 


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