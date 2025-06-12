Bologna, Dzeko transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli golcü Edin Dzeko, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya çok yakın.

calendar 12 Haziran 2025 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bologna, Dzeko transferinde sona yaklaştı!
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Fenerbahçe'den ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun geleceği netlik kazanıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Bologna ile Edin Dzeko arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Tarafların 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Son olarak Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 


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