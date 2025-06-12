At yarışlarında devrim gibi yeni bir bahis seçeneği!

At yarışı tutkunları için heyecanı katlayacak yeni bir dönem başlıyor. At yarışı Kombine bahis seçeneğiyle, artık farklı koşular tek kuponda buluşarak yüksek kazanç fırsatları sunacak.

calendar 12 Haziran 2025 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 15:43
Haber: Sporx.com
At yarışlarında devrim gibi yeni bir bahis seçeneği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sabit İhtimalli bahiste yeni dönem: Kombine bahis başlıyor. At yarışı severlere müjdeli bir haber! Sabit ihtimalli bahis sisteminde yepyeni bir dönem başlıyor. 19 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren, "Kombine Ganyan" ile birlikte Kombine Bahis seçeneği hayata geçiriliyor.

Kombine bahis nedir?

Kombine Bahis; birden fazla koşuya aynı anda bahis yapılmasını sağlayan, kazanılması halinde tek bir yüksek kazanç tutarı sunan yeni bir oyun türü. Katılımcılar, ister yurt içi ister yurt dışı koşular arasından istedikleri atları seçerek kombine bahis oluşturabilecek. Üstelik iki ülke programı aynı kombinede birleştirilebilecek.

Nasıl oynanacak?

İlk etapta yalnızca Ganyan türü ile başlayacak olan Kombine Bahis, ilerleyen dönemlerde diğer bahis türleri ile de oynanabilecek. Oyuncular en az 2, en fazla 4 koşu için kombine bahis yapabilecekler.

Bir örnekle açıklamak gerekirse:

koşunun oranı: 5.0
koşunun oranı: 4.0
koşunun oranı: 3.0
koşunun oranı: 2.0
Bu dört koşuya kombine bahis yapıldığında kazanç oranı;
5.0 x 4.0 x 3.0 x 2.0 = 120 olacaktır.

Yani oynanan bahis tutarıyla çarpıldığında ortaya çıkan kazanç oldukça yüksek olabilir. Kazanç sınırı ne olacak?

Yeni sistemle birlikte bir bilet karşılığında elde edilebilecek maksimum kazanç tutarı da belirlendi: 5.000.000 TL. Bu tutar, Kombine Bahis'te kazanılabilecek en yüksek ikramiye olacak.

At Yarışı tutkunlarına daha fazla heyecan

Bu yeni uygulama, bahis severlere hem daha fazla kazanma fırsatı hem de yarış heyecanını daha yüksek bir seviyede yaşama imkanı sunuyor. Kombine Bahis'in oyuna dahil olmasıyla birlikte, sabit ihtimalli bahis oyunları daha dinamik ve stratejik bir yapıya kavuşmuş olacak.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.