

Kombine bahis nedir?



Kombine Bahis; birden fazla koşuya aynı anda bahis yapılmasını sağlayan, kazanılması halinde tek bir yüksek kazanç tutarı sunan yeni bir oyun türü. Katılımcılar, ister yurt içi ister yurt dışı koşular arasından istedikleri atları seçerek kombine bahis oluşturabilecek. Üstelik iki ülke programı aynı kombinede birleştirilebilecek.



Nasıl oynanacak?



İlk etapta yalnızca Ganyan türü ile başlayacak olan Kombine Bahis, ilerleyen dönemlerde diğer bahis türleri ile de oynanabilecek. Oyuncular en az 2, en fazla 4 koşu için kombine bahis yapabilecekler.



Bir örnekle açıklamak gerekirse:



koşunun oranı: 5.0

koşunun oranı: 4.0

koşunun oranı: 3.0

koşunun oranı: 2.0

Bu dört koşuya kombine bahis yapıldığında kazanç oranı;

5.0 x 4.0 x 3.0 x 2.0 = 120 olacaktır.



Yani oynanan bahis tutarıyla çarpıldığında ortaya çıkan kazanç oldukça yüksek olabilir. 📣🎁 ÜST LİMİT YOK!



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— Hipodrom.com (@hipodromtr) June 5, 2025 Kazanç sınırı ne olacak? İlk etapta yalnızca Ganyan türü ile başlayacak olan Kombine Bahis, ilerleyen dönemlerde diğer bahis türleri ile de oynanabilecek. Oyuncular en az 2, en fazla 4 koşu için kombine bahis yapabilecekler.Bir örnekle açıklamak gerekirse:koşunun oranı: 5.0koşunun oranı: 4.0koşunun oranı: 3.0koşunun oranı: 2.0Bu dört koşuya kombine bahis yapıldığında kazanç oranı;5.0 x 4.0 x 3.0 x 2.0 = 120 olacaktır.Yani oynanan bahis tutarıyla çarpıldığında ortaya çıkan kazanç oldukça yüksek olabilir.



Yeni sistemle birlikte bir bilet karşılığında elde edilebilecek maksimum kazanç tutarı da belirlendi: 5.000.000 TL. Bu tutar, Kombine Bahis'te kazanılabilecek en yüksek ikramiye olacak.



At Yarışı tutkunlarına daha fazla heyecan



Bu yeni uygulama, bahis severlere hem daha fazla kazanma fırsatı hem de yarış heyecanını daha yüksek bir seviyede yaşama imkanı sunuyor. Kombine Bahis'in oyuna dahil olmasıyla birlikte, sabit ihtimalli bahis oyunları daha dinamik ve stratejik bir yapıya kavuşmuş olacak.

Sabit İhtimalli bahiste yeni dönem: Kombine bahis başlıyor. At yarışı severlere müjdeli bir haber! Sabit ihtimalli bahis sisteminde yepyeni bir dönem başlıyor. 19 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren, "Kombine Ganyan" ile birlikte Kombine Bahis seçeneği hayata geçiriliyor.