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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, yüzde kaç teklif edilecek?
Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 11:31 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2025 11:31
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, yüzde kaç teklif edilecek?
4-D Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için beklenen tarih belli oldu. 600 binden kamu işçisini yakından ilgilendiren düzenlemede sona yaklaşıldı. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu kurumlarında çalışan binlerce işçi 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada zam teklifi için bayram sonrasını işaret etmişti. Hükümet, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam teklifini açıklayacak. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 4-D Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son gelişmeler…
Kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Dördüncü toplantı Mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilirken rakam netlik kazanmamıştı. İşveren ve işçi sendikalarıyla birlikte hükümet yetkilileri bir araya gelirken Türk-İş ve Halk-İş gibi sendikaların hazırladığı taslak çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Maaşta yaşanılacak artışın yanı sıra kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada bayram sonrası teklif yapılacağını aktarırken tarih açıklandı. Peki Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum ne? İşte, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylar…HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?
Kamu kurumlarında çeşitli birimlerde işçi olarak çalışan binlerce kişi kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı.
Bakan Işıkhan son yaptığı açıklamada zam teklifinin bayram sonrası sunulacağını ifade etmişti. Kurban Bayramı 10 Haziran'da sona ererken teklif için tarih belli oldu.
2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümet zam teklifini yarın (13 Haziran) açıklayacak.
Henüz masaya rakam gelmezken Türk-İş ve Hak-İş sendikaları 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Takip edilen dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı istendi.
Kamu işçisi toplu sözleşme zammında hükümetin ilk teklifi yarın yapılacak ve işçi tarafı teklifi değerlendirecek.
TEKLİFİN ARDINDAN MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa çalışmalar yürütüyor.
Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede " TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
DÖRT TOPLANTI GERİDE KALDI
Toplu İş Sözleşmelerinde üç toplantı geride kalırken masaya teklif gelmemişti. İşçi tarafı Şubat ayında başlayan görüşmelerde beklentisini aktarmıştı.
İlk toplantı 27 Şubat tarihinde yapılırken ikinci toplantı taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir araya geldi.
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