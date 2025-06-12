Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, yüzde kaç teklif edilecek?

Kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Dördüncü toplantı Mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilirken rakam netlik kazanmamıştı. İşveren ve işçi sendikalarıyla birlikte hükümet yetkilileri bir araya gelirken Türk-İş ve Halk-İş gibi sendikaların hazırladığı taslak çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Maaşta yaşanılacak artışın yanı sıra kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada bayram sonrası teklif yapılacağını aktarırken tarih açıklandı. Peki Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum ne? İşte, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylar…

Kamu kurumlarında çeşitli birimlerde işçi olarak çalışan binlerce kişi kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı.

Bakan Işıkhan son yaptığı açıklamada zam teklifinin bayram sonrası sunulacağını ifade etmişti. Kurban Bayramı 10 Haziran'da sona ererken teklif için tarih belli oldu.

2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümet zam teklifini yarın (13 Haziran) açıklayacak.

Henüz masaya rakam gelmezken Türk-İş ve Hak-İş sendikaları 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Takip edilen dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı istendi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammında hükümetin ilk teklifi yarın yapılacak ve işçi tarafı teklifi değerlendirecek.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa çalışmalar yürütüyor.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede " TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplu İş Sözleşmelerinde üç toplantı geride kalırken masaya teklif gelmemişti. İşçi tarafı Şubat ayında başlayan görüşmelerde beklentisini aktarmıştı.

İlk toplantı 27 Şubat tarihinde yapılırken ikinci toplantı taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir araya geldi.