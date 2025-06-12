NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.Karşılaşma sonrası Gainbridge Fieldhouse'da basının karşısına çıkan başantrenör Rick Carlisle, takımının karakterini ve derinliğini övgüyle anlattı.diyen Carlisle,şeklinde konuştu.Yedek kulübesinden gelen Bennedict Mathurin (27 sayı) ve T.J. McConnell (10 sayı, 5 top çalma) galibiyette belirleyici oldu. Carlisle,dedi.Pacers'ın yedek oyuncuları, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik skor üstünlüğü sağladı. Carlisle," ifadelerini kullandı.Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve 9 ribaundluk performansıyla öne çıktı. Carlisle," dedi.Pascal Siakam'ın erken bölümde attığı sayılar da dikkat çekti.diyerek Siakam'ı övdü.Myles Turner, hastalığına rağmen dördüncü çeyrekte savunmada kritik rol oynadı.diyen Carlisle, oyuncusunun özverisine dikkat çekti.McConnell'ın yaptığı 5 top çalma, Thunder'ın hücum ritmini bozdu.dedi.Andrew Nembhard ve Ben Sheppard, Shai Gilgeous-Alexander'ı savunmakla görevlendirildi.diyerek savunmadaki takım yaklaşımını anlattı.Maçı salonda takip edengibi efsaneler de atmosferi ateşledi. Carlisle,dedi.Geçen yıl sakatlanan Mathurin'in dönüşü de büyük etki yarattı.şeklinde konuştu.Pacers, son çeyrekte 32-18'lik üstünlük kurarak galibiyeti perçinledi. Carlisle,dedi.Indiana, son 10 mağlubiyetinin ardından oynadığı tüm maçları kazandı. İstatistiklere göre NBA Finalleri'nde 1-1 eşitlikle girilen 3. maçları kazanan takımlar %80.5 oranla şampiyon oluyor.Carlisle, serinin 4. maçı öncesi odaklanmaları gerektiğini belirtti: