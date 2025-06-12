NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Karşılaşma sonrası Gainbridge Fieldhouse'da basının karşısına çıkan başantrenör Rick Carlisle, takımının karakterini ve derinliğini övgüyle anlattı.
"Bu bizim kim olduğumuzu gösteriyor," diyen Carlisle, "Her oyuncunun hazır olması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Yedek kulübesinden gelen Bennedict Mathurin (27 sayı) ve T.J. McConnell (10 sayı, 5 top çalma) galibiyette belirleyici oldu. Carlisle, "TJ rekabetçi ruhunu sahaya yansıttı, Mathurin ise agresifti," dedi.
Pacers'ın yedek oyuncuları, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik skor üstünlüğü sağladı. Carlisle, "Bizim oyun planımız bu. Rakibimize hayatı zorlaştırmalıyız," ifadelerini kullandı.
Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve 9 ribaundluk performansıyla öne çıktı. Carlisle, "Sahadaki pozisyon farkındalığı ve saldırganlığı tam da ihtiyaç duyduğumuz gibiydi," dedi.
Pascal Siakam'ın erken bölümde attığı sayılar da dikkat çekti. "İlk altı sayıyı zor atışlarla buldu. Harikaydı," diyerek Siakam'ı övdü.
Myles Turner, hastalığına rağmen dördüncü çeyrekte savunmada kritik rol oynadı. "Kendini toparlayıp yeniden oyuna döndü," diyen Carlisle, oyuncusunun özverisine dikkat çekti.
McConnell'ın yaptığı 5 top çalma, Thunder'ın hücum ritmini bozdu. "Oyunumuza ilham veriyor," dedi.
Andrew Nembhard ve Ben Sheppard, Shai Gilgeous-Alexander'ı savunmakla görevlendirildi. "Onun üstüne sürekli taze güç koymamız gerekiyor," diyerek savunmadaki takım yaklaşımını anlattı.
Maçı salonda takip eden Reggie Miller gibi efsaneler de atmosferi ateşledi. Carlisle, "Taraftarlarımız harikaydı, salondaki ses seviyesi çok yükseldi," dedi.
Geçen yıl sakatlanan Mathurin'in dönüşü de büyük etki yarattı. "Hazır olmak için gün saydı. Bu gece önemli bir faktördü," şeklinde konuştu.
Pacers, son çeyrekte 32-18'lik üstünlük kurarak galibiyeti perçinledi. Carlisle, "Savunmaya büyük yatırım yaptık. Oyuncularım bunun karşılığını veriyor," dedi.
Indiana, son 10 mağlubiyetinin ardından oynadığı tüm maçları kazandı. İstatistiklere göre NBA Finalleri'nde 1-1 eşitlikle girilen 3. maçları kazanan takımlar %80.5 oranla şampiyon oluyor.
Carlisle, serinin 4. maçı öncesi odaklanmaları gerektiğini belirtti: "Bu büyük bir galibiyet ama hemen unutup bir sonraki maça hazırlanmalıyız."
Karşılaşma sonrası Gainbridge Fieldhouse'da basının karşısına çıkan başantrenör Rick Carlisle, takımının karakterini ve derinliğini övgüyle anlattı.
"Bu bizim kim olduğumuzu gösteriyor," diyen Carlisle, "Her oyuncunun hazır olması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Yedek kulübesinden gelen Bennedict Mathurin (27 sayı) ve T.J. McConnell (10 sayı, 5 top çalma) galibiyette belirleyici oldu. Carlisle, "TJ rekabetçi ruhunu sahaya yansıttı, Mathurin ise agresifti," dedi.
Pacers'ın yedek oyuncuları, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik skor üstünlüğü sağladı. Carlisle, "Bizim oyun planımız bu. Rakibimize hayatı zorlaştırmalıyız," ifadelerini kullandı.
Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve 9 ribaundluk performansıyla öne çıktı. Carlisle, "Sahadaki pozisyon farkındalığı ve saldırganlığı tam da ihtiyaç duyduğumuz gibiydi," dedi.
Pascal Siakam'ın erken bölümde attığı sayılar da dikkat çekti. "İlk altı sayıyı zor atışlarla buldu. Harikaydı," diyerek Siakam'ı övdü.
Myles Turner, hastalığına rağmen dördüncü çeyrekte savunmada kritik rol oynadı. "Kendini toparlayıp yeniden oyuna döndü," diyen Carlisle, oyuncusunun özverisine dikkat çekti.
McConnell'ın yaptığı 5 top çalma, Thunder'ın hücum ritmini bozdu. "Oyunumuza ilham veriyor," dedi.
Andrew Nembhard ve Ben Sheppard, Shai Gilgeous-Alexander'ı savunmakla görevlendirildi. "Onun üstüne sürekli taze güç koymamız gerekiyor," diyerek savunmadaki takım yaklaşımını anlattı.
Maçı salonda takip eden Reggie Miller gibi efsaneler de atmosferi ateşledi. Carlisle, "Taraftarlarımız harikaydı, salondaki ses seviyesi çok yükseldi," dedi.
Geçen yıl sakatlanan Mathurin'in dönüşü de büyük etki yarattı. "Hazır olmak için gün saydı. Bu gece önemli bir faktördü," şeklinde konuştu.
Pacers, son çeyrekte 32-18'lik üstünlük kurarak galibiyeti perçinledi. Carlisle, "Savunmaya büyük yatırım yaptık. Oyuncularım bunun karşılığını veriyor," dedi.
Indiana, son 10 mağlubiyetinin ardından oynadığı tüm maçları kazandı. İstatistiklere göre NBA Finalleri'nde 1-1 eşitlikle girilen 3. maçları kazanan takımlar %80.5 oranla şampiyon oluyor.
Carlisle, serinin 4. maçı öncesi odaklanmaları gerektiğini belirtti: "Bu büyük bir galibiyet ama hemen unutup bir sonraki maça hazırlanmalıyız."
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