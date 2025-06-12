Yeni Malatyaspor'a kaynak: 200 milyon lira

Yeni Malatyaspor başkanlığına geçtiğimiz hafta seçilen Haşim Karadağ, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvadı.



Deprem sonrası kapanma aşamasına gelen ve 870 milyon TL'lik birikmiş borcu bulunan kulübü yeniden ayağa kaldırmak istediklerini belirten Karadağ, AKŞAM'A şu açıklamayı yaptı;



"Hedefimiz borcu komple sıfırlamak. Acil ihtiyaçlar için 200 milyon TL'lik bir bütçe oluşturduk. Göğüs, isim ve stat sponsorluğundan 160 milyon TL gelecek. Yönetim olarak biz de 40 milyon TL vereceğiz. Bu para borç değil, kulübe hibe olacak. Eski yönetim de üzerine düşeni yaparsa kulübü yaşatacağız. Zaten kongrede de buna vurgu yaptık. Eski menajer ve futbolculardan da sorunların çözümünde destek bekliyoruz. Malatyaspor camiasının ayakta kalması herkes için değerli.





FIFA'da en çok dosyası bulunan kulüplerden bir tanesi olduğunu açıklayan Karadağ, "FIFA'daki davalarda dünya ikincisiyiz. Türkiye'de birinci. 'Malatyaspor'u halka açıyoruz' çağrısıyla bütün Malatyasporlular'ın üye olabilmesi için imkan sunduk. Şu an 3 günde başvuru sayısı 7 bini geçti. Üyelik ücreti bin TL ancak bu parayı şimdi almıyoruz. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra alacağız. Taraftarlarımız, bunu kulübe kaynak sağlamak için yaptığımızı düşünmesin diye böyle bir karar aldık. Amacımız kulübü ayağa kaldırmak ve birilerine muhtaç olmaktan kurtarmak, şehirle bütünleştirmek. Hedefimiz 50 bin üye ve bir sonraki kongreyi statta yapmak." ifadelerini kullandı ve sözlerini tamamladı.



Yeni Malatyaspor, gelecek yıl TFF 2. Ligi'nde mücadele edecek.







