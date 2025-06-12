Beşiktaş, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Osayi-Samuel'e teklif götüren siyah-beyazlılar, mali şartlarda uzlaşma sağlanamaması üzerine rotayı Süper Lig'den Taha Şahin'e çevirdi.
TAYYİP TALHA İLE TAKAS
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Taha'yı gündemine alan Beşiktaş, transferi takas yöntemiyle bitirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Karadeniz temsilcisine savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u önerdiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 35 maça çıkan ve 9 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki Taha Şahin'in performansından etkilenen Solskjaer, oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.
TAYYİP TALHA İLE TAKAS
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Taha'yı gündemine alan Beşiktaş, transferi takas yöntemiyle bitirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Karadeniz temsilcisine savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u önerdiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 35 maça çıkan ve 9 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki Taha Şahin'in performansından etkilenen Solskjaer, oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.
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