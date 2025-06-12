Beşiktaş'tan Rizespor'a takas teklifi: Tayyip Talha - Taha Şahin!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da forma giyen sağ bek Taha Şahin için takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

calendar 12 Haziran 2025 12:36
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Rizespor'a takas teklifi: Tayyip Talha - Taha Şahin!
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Beşiktaş, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Osayi-Samuel'e teklif götüren siyah-beyazlılar, mali şartlarda uzlaşma sağlanamaması üzerine rotayı Süper Lig'den Taha Şahin'e çevirdi.

TAYYİP TALHA İLE TAKAS

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Taha'yı gündemine alan Beşiktaş, transferi takas yöntemiyle bitirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Karadeniz temsilcisine savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u önerdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 35 maça çıkan ve 9 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki Taha Şahin'in performansından etkilenen Solskjaer, oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. 


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