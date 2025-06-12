Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. ESPN'den Shams Charania, The Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada, yıldız oyuncunun kararının büyük olasılıkla Ağustos ayına kadar uzayabileceğini ifade etti.Charania, Antetokounmpo'nun Milwaukee'ye olan bağlılığını koruduğunu ancak takımın rekabetçi kalıp kalamayacağının onun kararında belirleyici olacağını söyledi:Bucks, son üç sezonda da playoff'ların ilk turunu geçemedi. Damian Lillard'ın gelecek sezon önemli bir bölümünü kaçırması bekleniyor ve takımın takas yapacak fazla varlığı bulunmuyor.Charania,diyerek Bucks'ın manevra alanının kısıtlı olduğuna dikkat çekti.Brook Lopez ve Bobby Portis gibi isimlerin serbest kalacak olması, kadronun korunmasında kilit rol oynayacak. Ayrıca Gary Trent Jr. da hedefte.Charania, Giannis'in başka kadroları izleyerek potansiyel senaryoları değerlendirdiğini ancak henüz bir takas talebinde bulunmadığını vurguladı:Giannis, 2025-26 sezonunda rolünün genişletileceği vaadiyle ikna edilmeye çalışılıyor. Bucks yönetimi, topun daha çok onun elinde olacağı bir hücum düzeni planlıyor.İki kez MVP seçilen yıldız oyuncu, bu sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu var.