Rizespor Maestro için bütün şartları zorluyor!

Çaykur Rizespor, bu sezon küme düşen Adana Demirspor'dan Maestro'yu kadrosuna katmak istiyor.

calendar 12 Haziran 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 11:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Rizespor Maestro için bütün şartları zorluyor!
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Süper Lig'de yeni sezonda geçen yıl yaşadığı ligde kalma kabusunu yaşamak istemeyen ve ilk 5'i hedefleyen Çaykur Rizespor, transfere hız verdi.

Atmacalar, orta sahaya dinamizm katacak oyuncu arayışında rotasını Adana Demirspor'a çevirdi. Karadeniz ekibi, ligden düşen mavi-şimşeklerin ön liberosu Maestro'nun peşinde. Rizespor, kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan, bir çok takımın peşinde olduğu 21 yaşındaki Angolalı dinamo için bütün şartları zorluyor.

DEMİRSPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR!


Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen genç dinamo için Adana temsilcisi 4 milyon euro talep ediyor. Çaykur Rizespor, sözleşmesinin son yılına giren Maestro'nun bonservisinde indirim yapmak için kıran kırana pazarlık yapıyor. Yapılan görüimelerin olumlu bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da 34 karşılaşmada boy gösteren Angolalı ön libero, 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Maestro, 9 kez de milli takım formasını giydi. 


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