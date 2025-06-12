Beşiktaş'a Napoli'den transfer yanıtı!

Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa için 10 Milyon euroluk resmi teklif yaptı. Napoli bu teklifi reddetti.

calendar 12 Haziran 2025 02:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Napoli'den transfer yanıtı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için Napoli'ye 10 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

NAPOLİ REDDETTİ

İtalya'da şampiyonluğa ulaşan ve kadrosunu korumak isteyen Napoli'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Napoli'de geride kalan sezon 37 maça çıkan Frank Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İtalya ekibi Napoli'nin 2022 yılında Fulham'dan 16 milyon euro karşılığında transfer ettiği Frank Anguissa, Kamerun Milli Takımı'nda 60 kez görev yaptı. 

 

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