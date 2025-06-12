Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için Napoli'ye 10 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
NAPOLİ REDDETTİ
İtalya'da şampiyonluğa ulaşan ve kadrosunu korumak isteyen Napoli'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği vurgulandı.
PERFORMANSI
Napoli'de geride kalan sezon 37 maça çıkan Frank Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
İtalya ekibi Napoli'nin 2022 yılında Fulham'dan 16 milyon euro karşılığında transfer ettiği Frank Anguissa, Kamerun Milli Takımı'nda 60 kez görev yaptı.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için Napoli'ye 10 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
NAPOLİ REDDETTİ
İtalya'da şampiyonluğa ulaşan ve kadrosunu korumak isteyen Napoli'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği vurgulandı.
PERFORMANSI
Napoli'de geride kalan sezon 37 maça çıkan Frank Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
İtalya ekibi Napoli'nin 2022 yılında Fulham'dan 16 milyon euro karşılığında transfer ettiği Frank Anguissa, Kamerun Milli Takımı'nda 60 kez görev yaptı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<