Robert Lewandowski ile tartışan Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Robert Lewandowski, Michal Probierz görevde olduğu sürece Polonya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıklamıştı. Bugün Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa etti.
NE OLMUŞTU?
Robert Lewandowski, Michal Probierz görevde olduğu sürece Polonya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıklamıştı. Bugün Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa etti.
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