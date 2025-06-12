Lewandowski ile kapıştı, istifa etti!

Robert Lewandowski ile tartışan Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa etti.

calendar 12 Haziran 2025 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lewandowski ile kapıştı, istifa etti!
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Robert Lewandowski ile tartışan Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Robert Lewandowski, Michal Probierz görevde olduğu sürece Polonya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıklamıştı. Bugün Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa etti.


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