İsmail Kartal, Helinton'a talip oldu!

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, Göztepe forması giyen Heliton ile ilgileniyor.

calendar 12 Haziran 2025 12:18 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 12:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İsmail Kartal, Helinton'a talip oldu!
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İran Ligi takımı Persepolis, transfer döneminde rotayı İzmir temsilcisi Göztepe'ye çevirdi.

Göztepe'de 1.5 yıldır defansın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Heliton'a teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis'in talip olduğu öğrenildi.

Persepolis'in bonservis için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımda kalmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta oynayan Heliton'un Göztepe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
 

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