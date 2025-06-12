Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sarı kırmızılılar, devre arasında rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.



Alman basınına göre Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye soktu.

Galatasaray, 24 yaşındaki Sacha Boey'i kiralamak için nabız yokladı. Alman devi, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Boey'i şu aşamada satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.Öte yandan Alman basınında Bayern Münih'in Boey için kesin bir satış planı olmadığı, ancak oyuncuya Premier Lig'den de ilgi olduğu belirtildi.Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta görev alan Boey, 2 asistlik katkı sağladı.