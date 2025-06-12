Aydın BŞB, Nisan Barut ile anlaştı

Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20 yaşındaki genç orta oyuncu Nisan Barut'u kadrosuna kattı.

calendar 12 Haziran 2025 12:28
Haber: DHA
Aydın BŞB, Nisan Barut ile anlaştı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde hız kesmedi.

Mavi-beyazlılar son olarak kiralık olarak İBB Spor'da forma giyen Eczacıbaşı'ndan 20 yaşındaki orta oyuncu Nisan Barut ile anlaştı. Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Aydın temsilcisi bu transferde İlarya Zararsız, Gizem Mısra Aşçı, Martyna Grajber-Nowakowska, Selen Köse, Viktoriia Kobzar, Beliz Başkır, Mina Mijatovic, Bilge Paşa ve Anna Tikhomirova'dan sonra 10'uncu takviyesini yapmış oldu.

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