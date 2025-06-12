A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hollanda ile karşılaşacak

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.

calendar 12 Haziran 2025 10:05
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Hollanda ile karşılaşacak
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında cuma Hollanda'yla karşılaşacak.

Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.

A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.


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