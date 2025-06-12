Göztepe, Arda Okan'ı kadrosuna katmak istiyor

Süper Lig'e iddialı hazırlanan Göztepe, Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin ardından, Adana Demirspor'dan ayrılan genç sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 12 Haziran 2025 12:10
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe, Arda Okan'ı kadrosuna katmak istiyor
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde ilk olarak Brezilya'nın Operario takımından 32 yaşında, 1.87 boyundaki stoper Allan Godoi ve kulübüyle anlaşan Göztepe, Adana Demirspor'dan ayrılan genç oyuncu Arda Okan Kurtulan'ı da kadrosuna dahil ediyor.

Godoi transferini resmi olarak açıklaması beklenen Göz-Göz, 22 yaşındaki Arnavut asıllı Türk sağ bek Arda Okan'ı da kendisine talip olan Gaziantep FK ve Kayserispor'un elinden alacak. Arda transferinde önemli mesafe alan Göztepe'nin genç oyuncuya imza attıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2019 yılında yıldız adayı olarak kadrosuna kattığı Arda Okan Kurtulan ardından 2022'de Adana Demirspor'a transfer oldu. Kiralık olarak Karacabey Belediyespor ve Diyaberkirspor'a verildikten sonra geçen sezon A takıma giren futbolcu, Süper Lig'de 26'sı ilk 11'de 27 maçta forma giyerek 1 gol attı. Fenerbahçe döneminde altyapılarda forvette görev yapan Arda Okan, Adana Demirspor'da ise defansın sağında oynadı. Bonservisi elinde olan Arda, sezon sonunda serbest kaldı. Göztepe'de futbolu yöneten Sport Republic, transferde önceki sezonlarda olduğu gibi özellikle genç oyunculara önem veriyor.


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