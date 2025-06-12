Okumak için geldi, şimdi Feyenoord yolcusu: Diarra!

2024 yılında İstanbul'a okumak için gelen İstanbulsporlu Gaossou Diarra için Feyenoord resmi teklif yaptı.

calendar 12 Haziran 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Okumak için geldi, şimdi Feyenoord yolcusu: Diarra!
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İstanbulspor forması giyen Gaossou Diarra için flaş bir transfer gelişmesi öne sürüldü. Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, 22 yaşındaki forvet Diarra için resmi teklif yaptı.

1 MİLYON EURO BONSERVİS

1908 NL'nin haberine göre, Feyenoord Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 1 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay teklif etti. (1908 NL)

OKUMAK İÇİN GELMİŞTİ, 16 GOL ATTI

2024 yılı başında İstanbul'a üniversite okumak için gelen 2002 doğumlu Diarra, bu sezon 37 maçta 16 gol, 2 asiste imza atarak müthiş bir sezon geçirmişti.


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