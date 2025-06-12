Bahçeşehir Koleji, Marco Barac'ı açıkladı

Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Marco Barac'ı getirdiğini duyurdu.

calendar 12 Haziran 2025 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, Marco Barac'ı açıkladı
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Marco Barac'ın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden KK Mega Basket takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji, dün başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.


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