Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 18:42 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 18:42

Leroy Sane Galatasaray'da: Leroy Sane kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray taraftarının uzun süredir beklediği transfer bombası patladı! Fabrizio Romano'nun özel haberiyle duyurulan gelişmeye göre, Alman yıldız futbolcu Leroy Sane, 2028 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeyle Galatasaray'a transfer oluyor.

Leroy Sane Galatasaray'da: Leroy Sane kimdir, kaç yaşında?
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Transfer dünyasının güvenilir ismi Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferinin "neredeyse tamamlandığını" ve formal imzaların ardından resmiyet kazanacağını duyurdu. Romano, Sane'nin transferi için "Here we go, soon" (İşte başlıyoruz, yakında) ifadesini kullanarak transferin bittiğini müjdeledi.
Sane İstanbul'da: Transfer Süreci Tamamlanıyor

Habere göre, Leroy Sane'nin kampı, transferle ilgili tüm son adımları tamamlamak üzere İstanbul'a gelecek. Bu gelişme, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attığını gösteriyor.

Leroy Sane Kimdir, Kaç Yaşında?

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 doğumlu, yani 28 yaşındadır. Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya gelen Sane, sol kanatta görev yapan hızlı, yetenekli ve skor üretebilen bir futbolcudur.

Kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Sane, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2016 yılında İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Sane, Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılara imza attı. Manchester City'de 4 Premier League şampiyonluğu, 1 FA Cup ve 2 Lig Kupası kazanan Sane, hızı, dripling yeteneği ve şutlarıyla Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri haline geldi.

2020 yılında ülkesi Almanya'ya dönerek Bayern Münih'e transfer olan Sane, Bavyera ekibiyle de birçok kupa kazandı. Bundesliga şampiyonlukları ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Sane, kariyerine sayısız başarı sığdırdı.

Galatasaray'a Ne Katacak?


Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferi, takımın hücum hattına büyük bir güç katacak. Sane'nin hızı, dripling yeteneği, gol ve asist becerisi, Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'da daha iddialı bir konumda yer almasını sağlayacak. Sane'nin tecrübesi ve liderlik vasıfları, genç oyuncular için de önemli bir örnek teşkil edecek.


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