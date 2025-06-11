Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026

Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor merak ediliyor. TFF'nin 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre yaz ve kış transfer dönemlerinin netleştiği duyuruldu.Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarların heyecanla beklediği transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada 2025-2026 sezonuna dair transfer ve tescil dönemi tarihleri netleşti.Yaz transfer sezonunun ne zaman başlayacağına dair arayışta olan futbolseverler için resmi takvim belli oldu.TFF'nin 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla birlikte, yeni sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.Kulüpler 30 Haziran'dan itibaren yeni oyuncuları kadrolarına dahil edebilecek. Transfer sezonu 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında Süper Lig takımları, kadrolarındaki eksikleri tamamlamak ve sezona güçlü bir şekilde başlamak için transfer süreçlerini yürütecek.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yapacağı hamleler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.