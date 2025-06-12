Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 14:37 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2025 14:37
Aurora - FaZe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Counter-Strike 2 (CS2) dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan BLAST.tv Austin Major 2025'te büyük heyecan başlıyor! Üçüncü aşamanın ilk maçları 10 Haziran Salı günü yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Türk espor sahnesinin önemli temsilcilerinden Aurora, turnuvadaki ilk maçında dünyanın önde gelen takımlarından FaZe Clan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Aurora FaZe maçı ne zaman ve bu kritik mücadele ne zaman izlenebilecek? İşte tüm detaylar...HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kritik Karşılaşma: Aurora vs FaZe Clan Maçı Ne Zaman?
Espor severlerin merakla beklediği Aurora – FaZe Clan maçı, 12 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 20.30'da oynanacak. BLAST.tv Austin Major 2025'in üçüncü aşamasının ilk gününde gerçekleşecek bu karşılaşma, turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın formatı Best of 1 (BO1) olacak, bu da tek harita üzerinden oynanacak ve hataya yer bırakmayacak bir mücadele anlamına geliyor.
BLAST.tv Austin Major 2025: Detaylar ve Turnuva Bilgileri
BLAST.tv Austin Major 2025, 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Austin şehrinde düzenleniyor. Toplamda 1.250.000 Dolar gibi devasa bir ödül havuzuna sahip olan bu büyük CS2 Major turnuvası, dünyanın dört bir yanından gelen en iyi takımları ağırlıyor. Turnuva, heyecan dolu grup aşamalarının ardından playofflara yükselmek için mücadele edecek takımlara ev sahipliği yapacak.
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