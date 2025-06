Aurora - FaZe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türk espor sahnesinin önemli temsilcilerinden Aurora, turnuvadaki ilk maçında dünyanın önde gelen takımlarından FaZe Clan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Aurora FaZe maçı ne zaman ve bu kritik mücadele ne zaman izlenebilecek? İşte tüm detaylar...



Kritik Karşılaşma: Aurora vs FaZe Clan Maçı Ne Zaman?



Espor severlerin merakla beklediği Aurora – FaZe Clan maçı, 12 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 20.30'da oynanacak. BLAST.tv Austin Major 2025'in üçüncü aşamasının ilk gününde gerçekleşecek bu karşılaşma, turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın formatı Best of 1 (BO1) olacak, bu da tek harita üzerinden oynanacak ve hataya yer bırakmayacak bir mücadele anlamına geliyor.



BLAST.tv Austin Major 2025: Detaylar ve Turnuva Bilgileri



BLAST.tv Austin Major 2025, 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Austin şehrinde düzenleniyor. Toplamda 1.250.000 Dolar gibi devasa bir ödül havuzuna sahip olan bu büyük CS2 Major turnuvası, dünyanın dört bir yanından gelen en iyi takımları ağırlıyor. Turnuva, heyecan dolu grup aşamalarının ardından playofflara yükselmek için mücadele edecek takımlara ev sahipliği yapacak.





Haber ile daha fazlasına ulaşın: