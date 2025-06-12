Jonathan David'in Fenerbahçe'den talebi belli oldu!

Fenerbahçe, Jonathan David'le pazarlıklara devam ediyor. Kanadalı golcünün istediği rakam ortaya çıktı.

calendar 12 Haziran 2025 09:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Jonathan David'in Fenerbahçe'den talebi belli oldu!
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Edin Dzeko'nun yerine forvet transferi için taarruza geçen Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David'i listenin ilk sırasına yazdı. Diğer adaylar Kolo Muani ve Boniface Türkiye'ye gelmek istemedi.

24 MİLYON EURO'LUK TALEP

Kanadalı Yıldız, 9 milyon Euro yıllık ücret, 15 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Fenerbahçe, Jonathan David'e 3 yıllık sözleşme ve 3 yıllık 3 taksitte imza parası ödemesi sundu. David'de sorun çıkarsa rota Al Hilal'den Mitrovic'e dönecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol, 12 asist kaydetti. 

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