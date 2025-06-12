Edin Dzeko'nun yerine forvet transferi için taarruza geçen Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David'i listenin ilk sırasına yazdı. Diğer adaylar Kolo Muani ve Boniface Türkiye'ye gelmek istemedi.
24 MİLYON EURO'LUK TALEP
Kanadalı Yıldız, 9 milyon Euro yıllık ücret, 15 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Fenerbahçe, Jonathan David'e 3 yıllık sözleşme ve 3 yıllık 3 taksitte imza parası ödemesi sundu. David'de sorun çıkarsa rota Al Hilal'den Mitrovic'e dönecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol, 12 asist kaydetti.
24 MİLYON EURO'LUK TALEP
Kanadalı Yıldız, 9 milyon Euro yıllık ücret, 15 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Fenerbahçe, Jonathan David'e 3 yıllık sözleşme ve 3 yıllık 3 taksitte imza parası ödemesi sundu. David'de sorun çıkarsa rota Al Hilal'den Mitrovic'e dönecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol, 12 asist kaydetti.
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