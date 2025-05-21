Haber Tarihi: 21 Mayıs 2025 12:32 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 12:32

ALES 2 ve ALES 3 sınavı ne zaman? 2025

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez düzenleniyor. Yükseköğretim mezuniyeti ardından akademik kariyer amacı ile uygulanan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES/2 başvuru ve sınav tarihi, adayların gündeminde. ALES ne zaman?

ALES 2 ve ALES 3 sınavı ne zaman? 2025
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ALES uygulaması için bir lisans programından mezun olabilecek durumda veya mezun olmak gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'te sözel ve sayısal iki bölüm yer alıyor. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ALES/2 başvuru tarihini bekliyor. İşte, ALES/2 takvimi...

ALES/2 BAŞVURUSU

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.


ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

ALES/3 başvuru tarihi: 7-14 Ekim 2025 arası
ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025

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