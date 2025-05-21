ALES 2 ve ALES 3 sınavı ne zaman? 2025

ALES uygulaması için bir lisans programından mezun olabilecek durumda veya mezun olmak gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'te sözel ve sayısal iki bölüm yer alıyor. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ALES/2 başvuru tarihini bekliyor. İşte, ALES/2 takvimi...ALES/2 BAŞVURUSU>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.ALES/2 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:
ALES/3 başvuru tarihi: 7-14 Ekim 2025 arası
ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025
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