ÖSYM çöktü mü, AİS neden açılmıyor? 11 Haziran 2025 son dakika ÖSYM'de sorun mu var, neden yavaş açılıyor?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılar, sınav başvurusu, sınav ücreti yatırma, sonuç görüntüleme, sınav giriş belgesi alma gibi işlemlerini gerçekleştirebilir. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adaylar güncel başvurularını ve sınavlara ilişkin diğer detayları takip edebiliyor. ÖSYM tarafından 11 Haziran Çarşamba günü üniversite sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı kullanıcılar giriş yapmakta zorlanıyor. Raporlamalar doğrultusunda ÖSYM AİS'te sorun olduğu aktarılıyor. Peki ÖSYM sitesi neden açılmıyor, sorun mu var? İşte, konuya ilişkin bilgiler..ÖSYM'nin web sayfasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.Masaüstü giriş ekranında Aday İşlemleri Sistemi uzun süre adayları bekletirken mobilde ise bazı kullanıcılar erişim sağlayabildiğini ifade etti.ÖSYM'den henüz sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sistemde yoğunluk yaşanıyor.