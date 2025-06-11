Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 13:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 13:30

ÖSYM çöktü mü, AİS neden açılmıyor? 11 Haziran 2025 son dakika ÖSYM'de sorun mu var, neden yavaş açılıyor?

ÖSYM'nin resmi internet sayfasına ais.osym.gov.tr adresinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Mobil uygulama üzerinden ve masaüstünden ÖSYM'ye giriş yapmaya çalışanlar hata aldıklarını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar ise sorunsuz olarak sisteme giriş yapabildiğini aktardı. ÖSYM'nin internet sayfasına T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile giriş yapılabiliyor. Peki Son dakika ÖSYM çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, ÖSYM'nin web sitesiyle ilgili soruna ilişkin detaylar…

ÖSYM çöktü mü, AİS neden açılmıyor? 11 Haziran 2025 son dakika ÖSYM'de sorun mu var, neden yavaş açılıyor?
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ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılar, sınav başvurusu, sınav ücreti yatırma, sonuç görüntüleme, sınav giriş belgesi alma gibi işlemlerini gerçekleştirebilir. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adaylar güncel başvurularını ve sınavlara ilişkin diğer detayları takip edebiliyor. ÖSYM tarafından 11 Haziran Çarşamba günü üniversite sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı kullanıcılar giriş yapmakta zorlanıyor. Raporlamalar doğrultusunda ÖSYM AİS'te sorun olduğu aktarılıyor. Peki ÖSYM sitesi neden açılmıyor, sorun mu var? İşte, konuya ilişkin bilgiler..
ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? (11 HAZİRAN 2025)

ÖSYM'nin web sayfasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor. 

Masaüstü giriş ekranında Aday İşlemleri Sistemi uzun süre adayları bekletirken mobilde ise bazı kullanıcılar erişim sağlayabildiğini ifade etti.


ÖSYM'den henüz sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sistemde yoğunluk yaşanıyor.


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