Fenerbahçe Medicana, Maicon França'yı transfer etti

Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França ile anlaştı.

calendar 12 Haziran 2025 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe Medicana, Maicon França'yı transfer etti
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı kadrosuna kattı.

Fluminense ile 2019-2020 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Maicon França, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını terletti. 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası'nda 'En iyi blok smaçör', 'En skorer oyuncu' ödülünü alan Maicon, aynı turnuva da 'En iyi hücum eden oyuncu' ödülünün de sahibi oldu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maicon França'ya Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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