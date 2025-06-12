Mourinho'dan İsmail Yüksek'e kal mesajı!

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun kadroda çok fazla süre vermediği İsmail Yüksek için Portekizli teknik adamdan sürpriz bir çıkış geldi.

calendar 12 Haziran 2025 09:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan İsmail Yüksek'e kal mesajı!
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Geçen sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, gelen teklifleri değerlendirirken Mourinho'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Portekizli teknik adamın, İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istediği ve bunu da milli oyuncuyla paylaştığı belirtildi.

ARDA TURAN İLGİLENİYOR

Bilindiği gibi teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın oturduğu Shakhtar Donetsk yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veriyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen milli oyuncu, 2 asist kaydetti. 


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