Geçen sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, gelen teklifleri değerlendirirken Mourinho'dan sürpriz bir çıkış geldi.
Portekizli teknik adamın, İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istediği ve bunu da milli oyuncuyla paylaştığı belirtildi.
ARDA TURAN İLGİLENİYOR
Bilindiği gibi teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın oturduğu Shakhtar Donetsk yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen milli oyuncu, 2 asist kaydetti.
Portekizli teknik adamın, İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istediği ve bunu da milli oyuncuyla paylaştığı belirtildi.
ARDA TURAN İLGİLENİYOR
Bilindiği gibi teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın oturduğu Shakhtar Donetsk yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen milli oyuncu, 2 asist kaydetti.
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