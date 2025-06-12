Sabah gazetesi yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın mevcut gündemindeki konular hakkında sorulan soruları cevapladı.
Beşiktaş transferde nasıl yol izlemeli?
"Beşiktaş'ta şu anda alınacak mevkilerle ilgili çok net bir görüntü var. Bu yönetim tarafından da teknik adam tarafından da sıklıkla dillendiriliyor. Bu mevkilere düşünülen oyuncuların kalitesi ve katkı yapma kapasitesi çok önemli. Mutlaka bu konuda daha dikkatli olunacaktır. İlk başta belirtilen 3 tane mevki var. Bunlar; santrfor, sol kanat ve ön libero. Bu mevkiler öncelikli olarak Beşiktaş gündeminde duruyor.
Bu bölgelere yapılacak takviyelerde hata payı kesinlikle olmamalı. Konuşulan çok fazla isim var. Ama sayıyı artırmak ve bu belirtilen transferleri de yapabilmek için öncelikle eldeki oyuncuların Beşiktaş'ın menfaatine olacak şekilde elden çıkarılması gerekir. İşin bu tarafı her zaman kolay olmuyor. Yönetimler açısından da yabancı oyuncu sayısını azaltmak çok sıkıntılı süreçler yaratabiliyor."
"GEDSON'DA FAYDA-ZARAR ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMELİ"
Gedson'a teklifler var. Satılmalı mı?
"Beşiktaş'ın geçmiş sezonuna baktığımızda elle tutulur birkaç oyuncusundan biri de Gedson Fedrnandes. Gönül elbette devam etmesinden yana. Fakat maddi sıkışıklıklar, transferde kontenjan açmak, iyi fiyatla satabildiğiniz zaman kaynak yaratabilmek gibi de işin öbür tarafında birçok artısı var. Bu dengenin detaylarına teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ve yönetim kurulu hakim. Yarı bonservis alacağınız bir oyuncunun fayda maliyeti mutlaka yönetim tarafından değerlendirilecektir."
"IMMOBILE ALTERNATİF OLARAK TAKIMDA TUTULMALI"
"Immobile kalmalı mı yoksa gitmeli mi?
"Beşiktaş'taki santrfor tartışmasını yalnızca Ciro Immobile'nin geçen sezonki performansına indirgersek çok doğru bir analiz yapmış olmayız. Santrforlar işin sonuç oyuncularıdır. O sonucu elde edebilmek de takımın tamamını işin içine sokmaktan geçer. Beşiktaş geride bıraktığımız sezonda yalnızca santrforlarından değil Rafa Silva dışında hiçbir oyuncusundan yüzde 100 performans alamadı. 'Immobile başarısız oldu' noktasında bir varsayımla yola çıkıp onu gönderdiğiniz takdirde oraya en azından bu kez iki tane oyuncu daha almanız gerekecek. Sezonda gördük ki sıkıştığınız anda Immobile kalibresinde bir alternatifiniz olmadığında çuvallıyorsunuz. Galatasaray, üç tane dünyanın sayılı santrforuyla sezonu bitirdi. Hepsi birbirinin alternatifi olarak sezonun belli bölümlerinde iş yaptılar.
Beşiktaş santrfor konusunda Immobile'yi mutlaka alternatif konusunda değerlendirmeli. İtalyan golcünün maliyetini kaldırabilme durumu varsa bir tane daha yüksek kaliteli santrfor transferiyle kalması Beşiktaş'ın menfaatine olacaktır. İtalya liginde 4 defa gol kralı olmuş bir oyuncuyu konuşuyoruz. Futbol iki taraflı bir oyun. Futbolcular da performans sergilemeli ama kulüpler de oyuncuların performansını ortaya çıkarabilecek potansiyel süreçleri yaratabilmeli."
Beşiktaş transferde nasıl yol izlemeli?
"Beşiktaş'ta şu anda alınacak mevkilerle ilgili çok net bir görüntü var. Bu yönetim tarafından da teknik adam tarafından da sıklıkla dillendiriliyor. Bu mevkilere düşünülen oyuncuların kalitesi ve katkı yapma kapasitesi çok önemli. Mutlaka bu konuda daha dikkatli olunacaktır. İlk başta belirtilen 3 tane mevki var. Bunlar; santrfor, sol kanat ve ön libero. Bu mevkiler öncelikli olarak Beşiktaş gündeminde duruyor.
Bu bölgelere yapılacak takviyelerde hata payı kesinlikle olmamalı. Konuşulan çok fazla isim var. Ama sayıyı artırmak ve bu belirtilen transferleri de yapabilmek için öncelikle eldeki oyuncuların Beşiktaş'ın menfaatine olacak şekilde elden çıkarılması gerekir. İşin bu tarafı her zaman kolay olmuyor. Yönetimler açısından da yabancı oyuncu sayısını azaltmak çok sıkıntılı süreçler yaratabiliyor."
"GEDSON'DA FAYDA-ZARAR ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMELİ"
Gedson'a teklifler var. Satılmalı mı?
"Beşiktaş'ın geçmiş sezonuna baktığımızda elle tutulur birkaç oyuncusundan biri de Gedson Fedrnandes. Gönül elbette devam etmesinden yana. Fakat maddi sıkışıklıklar, transferde kontenjan açmak, iyi fiyatla satabildiğiniz zaman kaynak yaratabilmek gibi de işin öbür tarafında birçok artısı var. Bu dengenin detaylarına teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ve yönetim kurulu hakim. Yarı bonservis alacağınız bir oyuncunun fayda maliyeti mutlaka yönetim tarafından değerlendirilecektir."
"IMMOBILE ALTERNATİF OLARAK TAKIMDA TUTULMALI"
"Immobile kalmalı mı yoksa gitmeli mi?
"Beşiktaş'taki santrfor tartışmasını yalnızca Ciro Immobile'nin geçen sezonki performansına indirgersek çok doğru bir analiz yapmış olmayız. Santrforlar işin sonuç oyuncularıdır. O sonucu elde edebilmek de takımın tamamını işin içine sokmaktan geçer. Beşiktaş geride bıraktığımız sezonda yalnızca santrforlarından değil Rafa Silva dışında hiçbir oyuncusundan yüzde 100 performans alamadı. 'Immobile başarısız oldu' noktasında bir varsayımla yola çıkıp onu gönderdiğiniz takdirde oraya en azından bu kez iki tane oyuncu daha almanız gerekecek. Sezonda gördük ki sıkıştığınız anda Immobile kalibresinde bir alternatifiniz olmadığında çuvallıyorsunuz. Galatasaray, üç tane dünyanın sayılı santrforuyla sezonu bitirdi. Hepsi birbirinin alternatifi olarak sezonun belli bölümlerinde iş yaptılar.
Beşiktaş santrfor konusunda Immobile'yi mutlaka alternatif konusunda değerlendirmeli. İtalyan golcünün maliyetini kaldırabilme durumu varsa bir tane daha yüksek kaliteli santrfor transferiyle kalması Beşiktaş'ın menfaatine olacaktır. İtalya liginde 4 defa gol kralı olmuş bir oyuncuyu konuşuyoruz. Futbol iki taraflı bir oyun. Futbolcular da performans sergilemeli ama kulüpler de oyuncuların performansını ortaya çıkarabilecek potansiyel süreçleri yaratabilmeli."
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