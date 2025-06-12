Galatasaray'da sıradaki hedef İlkay Gündoğan

Galatasaray yönetimi, Leroy Sane'nin ardından yapılacak takviyeler için girişimlerine devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, İlkay Gündoğan ile temaslarını sürdürüyor.

calendar 12 Haziran 2025 15:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 16:37
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da sıradaki hedef İlkay Gündoğan
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Galatasaray, sezonun ilk transferini Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak yaptı. Bu transferin yankıları sürerken, yapılacak diğer takviyeler için de girişimler devam ediyor. 

Sarı kırmızılıların güçlendirmeyi düşündüğü bölgelerden biri orta alan. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için tüm şartlarını zorluyor.

34 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kulüp, bu transferi oyuncuya yıllık 4 ila 5 milyon avro garanti maaş vererek bitirmeyi hedefliyor.



Anlaşma tamamlanırsa, yıldız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

AİLESİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği öğrenilen İlkay'ın, Türkiye'ye transferi için ailesini ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Suudi ekiplerinin ilgisine rağmen, tecrübeli oyuncunun önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.

FIFA KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay, takımının FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak isterse bonservisini kulübünden alması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için İngiliz devine bonservis bedeli ödemek istemiyor.

EŞİNİN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduklarını paylaştı. Bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

İstanbul'da olan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. City kafilesi, bugün Miami'ye uçuş yaptı. 






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