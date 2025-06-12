Boston Celtics, NBA muhabiri Chris Mannix'in iddiasına göre kadrosundaki tüm oyuncuları Jayson Tatum hariç takasa açık hale getirdi.diyen Mannix, takımın yeniden yapılanma planlarını işaret etti.61–21'lik normal sezon derecesine rağmen Boston, Tatum'un aşil sakatlığı sonrası dengesini kaybetti ve altı maçta Knicks'e elendi.Jrue Holiday'in takasa açık olması da gündemde. 34 yaşındaki oyun kurucu, playofflarda 9.5 sayı ve 4 asist ortalamalarıyla beklentilerin altında kaldı. 4 yıllık 134 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine üç yıl kaldı ve bir oyuncu opsiyonu mevcut.Derrick White'ın geleceği de belirsiz. 128 milyon dolarlık yeni sözleşmesinin ilk yılına giren White, takımın lüks vergisinden kaçınma planları kapsamında takas edilebilir. Ayrıca Kristaps Porzingis veya Sam Hauser gibi diğer oyuncular da maaş dengesi amacıyla gönderilebilir.Celtics yönetimi, yeni toplu iş sözleşmesinin getirdiği mali sınırlamalar nedeniyle kadro mühendisliğini yeniden şekillendirmeyi planlıyor.