Bornova 1877 teknik direktör aramaya devam ediyor!

TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 yeni sezon için hala teknik direktör bulamadı

calendar 12 Haziran 2025 14:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bornova 1877 teknik direktör aramaya devam ediyor!
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TFF  3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Bornova 1877'de yönetimin yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

İzmir temsilcisinin teknik adamlık koltuğu için iki ismi listesine aldığı belirtildi. Yeşil-siyahlıların önceki sezon takımı Play-Off oynatan Gürkan Ferhatoğlu ya da Ramazan Kurşunlu ile anlaşmayı planladığı gelen haberler arasında.

Bornova ekibinde geçen sezon Sercan Yıldırım, Ercan Kılıç, Onur Yeniyurt, Mustafa Ceviz ve Emin Sulhan teknik direktörlük görevini üstlenmiş, yeşil-siyahlı takımın sezonun son maçında kümede kalmayı başarmıştı.

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