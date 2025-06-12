Abdoulie Manneh Göztepe'nin radarına girdi!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İzmir temsilcisi, İsveç ekiplerinden Mjallby AIF'in genç yıldızı Abdoulie Manneh'i gündemine aldı. 20 yaşındaki Gambiyalı sol kanadın, sarı-kırmızılıların hücum hattına dinamizm ve alternatif kazandırması hedefleniyor.
Sözleşmesi aralık 2027'ye kadar süren genç futbolcunun bonservis bedeli için kurmaylar nabız yoklamaya başladı. Göztepe'nin, Manneh'in maliyetini ve uyum sürecini değerlendirerek karar verecek.
Gambiyalı sol açık, geçen sezon 18 maçta 8 gol, 12 asist katkısı sağladı.
İzmir temsilcisi, İsveç ekiplerinden Mjallby AIF'in genç yıldızı Abdoulie Manneh'i gündemine aldı. 20 yaşındaki Gambiyalı sol kanadın, sarı-kırmızılıların hücum hattına dinamizm ve alternatif kazandırması hedefleniyor.
Sözleşmesi aralık 2027'ye kadar süren genç futbolcunun bonservis bedeli için kurmaylar nabız yoklamaya başladı. Göztepe'nin, Manneh'in maliyetini ve uyum sürecini değerlendirerek karar verecek.
Gambiyalı sol açık, geçen sezon 18 maçta 8 gol, 12 asist katkısı sağladı.
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