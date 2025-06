Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Ne Zaman Çıkacak?

Hayranlar tarafından sıklıkla sorulan "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 4" gelecek mi sorusu, şu an için belirsizliğini koruyor. Animasyon serisi, "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) ile sona ermişti. Yönetmen Dean DeBlois, hikayeyi üçlemeyle tamamlamayı hedeflediğini belirtmişti. Bu nedenle, doğrudan bir dördüncü animasyon filmi beklenmiyor. Ancak, evrenin genişlemesi veya spin-off projeleri her zaman mümkün olabilir.



Canlı Aksiyon "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?



En büyük heyecan kaynaklarından biri olan canlı aksiyon "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" filmi, serinin hayranlarını şimdiden sabırsızlandırıyor. İlk filmdeki olayları temel alacak olan bu uyarlama, DreamWorks Animation'ın popüler animasyonlarını canlı aksiyona taşıma stratejisinin bir parçası.





